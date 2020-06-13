Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Yeşil-siyahlı kulüp üçüncü kez korona virüs testinden geçti

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Süper Lig'in 27.haftasında karşılaşacakları Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Denizlispor, bugün korona virüs testinden geçti.

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Korona virüs salgını dolayısıyla lige verilen aranın ardından pazartesi günü Sivasspor maçıyla lige yeniden başlayacak olan yeşilsiyahlılar, bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde korona virüs testinden geçti. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, kafilede yer alacak yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tarafından Covid19 testi uygulandı.

Denizlispor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas’a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

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