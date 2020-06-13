Milli Mücadele kahramanları, Çivril'de anıldı

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin kahramanları anısına 'Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı' adlı bir etkinlik düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, milli mücadele kahramanları anlatıldı.<br>Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin 100'üncü Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde 'Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı' adlı program gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan program, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Çivril Merkez Kapalı Pazaryeri'nde mehteran takımının gösterileri ile devam eden programa; Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında ayrıca Milli Mücadele döneminde kullanılan silah ve gereçlerin yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.<br>Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, gelecek nesillere milli mücadele dönemini ilçe ilçe anlatmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu kadim topraklar 1176'da Miryokefalon Zaferi ile Anadolu'nun tapusunu almıştır. Yine 101 yıl önce 1919 yılında Ahmet Hulusi Efendi'nin önderliğinde Anadolu'da işgale karşı en ateşli miting Denizli'de olmuştur. Müftü Ahmet Hulusi Efendi, Çivril Müdafa-ı Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı Çorbacızade Mehmet Ali Ağa gibi önde gelen büyüklerimizin önderliğinde milletimiz gerekeni yapmıştır. Çivrilimizde, Denizli'mizde ve bütün ilçelerimizde ecdadımızı ve şanlı tarihimizi anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN<br>2020-06-13 16:47:47<br>

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