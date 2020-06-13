Takla atan otomobil hurdaya döndü, emniyet kemeri takılı olan aile yara almadı

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ağır hasar gören otomobildeki 4 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazayı yara almadan atlattı.<br>Kaza, saat 16.00 sıralarında, DenizliAntalya yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne gelen Mehmet Demir (38) yönetimindeki 32 DG 348 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Emniyet kemerleri takılı olan sürücü Demir, eşi Şeyma (28), çocukları Demiralp (3) ve Mahinur Azra (7) kazadan yara almadan kurtuldu. Demir Ailesi, ters dönen otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kontrolleri yapılan çocukların üzerine battaniye örtüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-13 19:22:29<br>
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