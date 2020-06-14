Sokakta bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor Denizli'deki gençten 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket Sokakta bulduğu deste halindeki paranın sahibine sosyal medyadan yaptığı çağrılarla ulaşmaya çalışıyor

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Denizli’de dolmuşta bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış gösteren genç, şimdi de sokakta yürürken bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor. Emre Zeybek isimli genç sosyal medyadan yaptığı çağrılar ile paranın sahibini bulmaya çalışıyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde meydana geldi. Emre Zeybek (26) gece saatlerinde Esma Hatun Camisi yakında yolda yürürken yerde deste halinde bir miktar para buldu. Bir süre çevrede dolaşan Zeybek, paranın sahibini bulamayınca sosyal medyadaki gruplardan çağrıda bulunarak sahibine ulaşmaya çalıştı.

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