Küçük Hatice’den sokak hayvanları için örnek davranış Evinin önüne kurduğu düzenek ile herkese örnek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük Hatice’den sokak hayvanları için örnek davranış Evinin önüne kurduğu düzenek ile herkese örnek oldu

İHA

Denizli'de 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi mahallesindeki evlerin önüne sokak hayvanları için plastik borudan su ve mama kabı yaptı. Bu davranışıyla takdir toplayan ve büyüklerine örnek olan minik Hatice çağrıda bulunarak, "Siz de evlerinizden artan yiyeceği bir kaba koyarak sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. Böylece sokak hayvanların hepsini mutlu edersiniz" dedi.

Küçük Hatice’den sokak hayvanları için örnek davranış Evinin önüne kurduğu düzenek ile herkese örnek oldu

Denizli’de 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi mahallesindeki evlerin önüne sokak hayvanları için plastik borudan su ve mama kabı yaptı. Bu davranışıyla takdir toplayan ve büyüklerine örnek olan minik Hatice çağrıda bulunarak, "Siz de evlerinizden artan yiyeceği bir kaba koyarak sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. Böylece sokak hayvanların hepsini mutlu edersiniz” dedi.
Buldan ilçesi Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Hatice Gökçe, büyüklerine örnek olacak bir davranış sergiledi. Minik Hatice, Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerin önüne plastik borudan yaptığı düzenek ile sokak hayvanlarını unutmadı. Hatice Gökçe, evlerde artan yemekler ya da harçlığından arttırdığı paralar ile aldığı kedi ve köpek mamalarını yem ve su düzeneğine bırakarak sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Hatice başlattığı uygulamanın daha da yayılması için çağrıda bulunarak, “ben evimin önüne bir kap su ve yem koydum. Siz de evlerinizden artan yiyeceği bir kaba koyarak sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. Böylece sokak hayvanların hepsini mutlu edersiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öldürdüğü eşi ve 2 çocuğuyla yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Öldürdüğü eşi ve 2 çocuğuyla yan yana toprağa verildi
Denizlispor’da 3. testler de negatif
YEREL HABERLER Denizlispor’da 3. testler de negatif
Buldan’da kurbanlık alışverişi erken başladı
YEREL HABERLER Buldan’da kurbanlık alışverişi erken başladı
Sokakta bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor Denizli'deki gençten 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket Sokakta bulduğu deste halindeki paranın sahibine sosyal medyadan yaptığı çağrılarla ulaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Sokakta bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini ...
Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine döndü Otogarlarda normalleşme başladı
YEREL HABERLER Denizli Şehirlerarası Otogarı eski yoğun günlerine ...
Tadanların vazgeçemediği asırlık lezzet: Denizli kebabı
YEREL HABERLER Tadanların vazgeçemediği asırlık lezzet: Denizli ...
Takla atan otomobil hurdaya döndü, emniyet kemeri takılı olan aile yara almadı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil hurdaya döndü, emniyet kemeri ...
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı Azılı hırsız karakoldan çıkıp motosiklet çalarak gündeme gelmişti Azılı hırsız bu defa JASAT’yan kaçamadı
YEREL HABERLER Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde ...
Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı
YEREL HABERLER Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan ...
Milli Mücadele kahramanları, Çivril'de anıldı
YEREL HABERLER Milli Mücadele kahramanları, Çivril'de anıldı
Çardak’ın konut ihtiyacını büyük oranda çözecek olan kuralar çekildi Çardak da aralarında depremzedelerinde olduğu 187 aile kura ile evlerine kavuştu Çardaklı vatandaşların ev hasreti sona erdi Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz’dan konut açıklaması: “2-3 seneye kadar biz artık Çardak’tan göç veren değil göç alan bir ilçe olacağız”
YEREL HABERLER Çardak’ın konut ihtiyacını büyük oranda çözecek olan ...
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Yeşil-siyahlı kulüp üçüncü kez korona virüs testinden geçti
YEREL HABERLER Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını ...
23 mahallede beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı Başkan Örki: “Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık”
YEREL HABERLER 23 mahallede beton kilit parke taşı döşeme ...
Dolabın içinden FETÖ’cü çıktı Elbise dolabında bulunan gizli bölmede saklanmaya çalışırken yakalandı FETÖ/PDY operasyonunda elbise dolabına yaptığı gizli bölmede saklanmaya çalıştı FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı FETÖ/PDY operasyonunda: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Dolabın içinden FETÖ’cü çıktı Elbise dolabında ...
FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı
Gökoğlan; "Anadolu’da işgale karşı en ateşli miting Denizli’de olmuştur" Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan: “Denizli’nin bütün ilçelerinde ecdadımızı ve şanlı tarihimizi anlatacağız”
YEREL HABERLER Gökoğlan; "Anadolu’da işgale karşı en ateşli miting ...
Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek
YEREL HABERLER Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek
Asma tavan çöktü, yaşlı çift tesadüfen kurtuldu
YEREL HABERLER Asma tavan çöktü, yaşlı çift tesadüfen kurtuldu
Düğünden evlerine dönen çift çöken tavanla hayatlarının şokunu yaşadı Düğünden dönen yaşlı çift evlerinin tavanının çöktüğünü görünce neye uğradıklarını şaşırdı
YEREL HABERLER Düğünden evlerine dönen çift çöken tavanla ...
Dede torun kazada yaralandı 3 kişinin yaralandığı kazada otomobiller kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Dede torun kazada yaralandı 3 kişinin yaralandığı ...
Gölette boğulan dayı ve yeğen son yolculuklarına uğurlandı 11 yaşındaki kızın yüzme eğitimi aldığı öğrenildi
YEREL HABERLER Gölette boğulan dayı ve yeğen son yolculuklarına ...
Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ...
208 çiftçiye, bitki besleme ürün desteği
YEREL HABERLER 208 çiftçiye, bitki besleme ürün desteği
İnşaat ustası eşini ve 2 oğlunu öldürüp, intihar etti- (Yeniden)
YEREL HABERLER İnşaat ustası eşini ve 2 oğlunu öldürüp, intihar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X