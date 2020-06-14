Ehliyetsiz yakalandı, motosikletini yakmaya çalıştı

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde, polisin yaptığı denetimde durdurulan ehliyetsiz sürücü Abdolreza M. (40), motosikletini yakmaya kalktı. Polis, İranlı sürücüye müdahale ederek, gözaltına aldı.<br>Olay, saat 16.30 sıralarında İstiklal Caddesi´nde meydana geldi. Denetim yapan trafik polis ekipleri, 20 MA 0654 plakalı motosikleti durdurup, İran uyruklu motosiklet sürücüsü Abdolreza M.´nin ehliyetini kontrol etti. Motosikletten, kucağında 5 aylık bebeği bulunan eşini indiren ehliyetsiz Abdolreza M., polisle tartıştıktan sonra cebindeki çakmağı çıkarıp, benzin deposuna sıkıştırdığı kağıtları ateşe vermeye çalıştı. Polis ekipleri, zamanında müdahale ederek Abdolreza M.´nin elinden çakmağı aldı. Abdolreza M., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-14 19:03:34<br>

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