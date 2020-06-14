Ehliyetsiz yakalandı, motosikletini yakmaya çalıştı

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde, polisin yaptığı denetimde durdurulan ehliyetsiz sürücü Abdolreza M. (40), motosikletini yakmaya kalktı. Polis, İranlı sürücüye müdahale ederek, gözaltına aldı.<br>Olay, saat 16.30 sıralarında İstiklal Caddesi´nde meydana geldi. Denetim yapan trafik polis ekipleri, 20 MA 0654 plakalı motosikleti durdurup, İran uyruklu motosiklet sürücüsü Abdolreza M.´nin ehliyetini kontrol etti. Motosikletten, kucağında 5 aylık bebeği bulunan eşini indiren ehliyetsiz Abdolreza M., polisle tartıştıktan sonra cebindeki çakmağı çıkarıp, benzin deposuna sıkıştırdığı kağıtları ateşe vermeye çalıştı. Polis ekipleri, zamanında müdahale ederek Abdolreza M.´nin elinden çakmağı aldı. Abdolreza M., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-14 19:03:34<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.