Denizli’de insanlığa sığmayan olay Yaylada otlayan 3 büyükbaş hayvanı tüfekle vurdular Vurulan hayvanlardan 2’si telef oldu biri kesilmek zorunda kaldı

Denizli’de 3 büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vuruldu. Hayvanlardan ikisi telef olurken 1’i de kesilmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Babadağ ilçesi Babadağ Yaylası’nda hafta sonu meydana geldi. Merada otlatılan hayvanlardan 3’ünün sürü içerisinde olmadığının belirlenmesi üzerine yayladaki vatandaşlar hayvanları aramaya başladı. Bir süre sonra 3 hayvan da av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Hayvanlardan ikisinin telef olduğu belirlenirken biri ise can çekiştiğinin görülmesi üzerine kesilerek mundar olmasının önüne geçildi. Olayın ardından vatandaşlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vurulan hayvanların Ş.B. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilirken, olayın neden gerçekleştirildiği ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, hayvanların maddi değerinin yaklaşık 25 bin TL olduğu bildirildi.

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