Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Vali Karahan, Denizli'den ayrıldı

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) VALİLER Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan eski Denizli Valisi Hasan Karahan, törenle şehirden uğurlandı.<br>Denizli Valiliği önünde düzenlenen uğurlama törenine; Hasan Karahan'ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Metin Düz, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve valilik personeli katıldı. Kentte 3 yıl görev yapan Karahan, törene katılanlarla vedalaştı. Şehirde güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Karahan, "Denizli'de güzel günlerimiz geçti. Severek çalıştım. Umarım Denizli de beni sevmiştir. Güzel bir şehrimiz var. Üretici ve bereketli bir şehir. Bu bir nöbet değişimidir. İnşallah bu bayrak daha ileri taşınacaktır. Denizli her şeyin en iyisine layık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-15 12:45:28<br>

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