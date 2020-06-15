Sosyal medya üzerinden PKK ve MLKP propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Denizli'de sosyal medya üzerinden PKK ve MLKP terör örgütleri propagandası yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.

PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Bir başka operasyon ise MLKP terör örgütüne yönelik yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapma suçundan 1 şahıs yakalandığı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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