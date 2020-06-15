Kaldıkları apartlarda uyuşturucu satan şahıslara polis operasyonu: 20 tutuklama Polis tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişiden 20’si tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından kaldıkları apartlar da uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda ve farklı türlerde uyuşturucu maddelere yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre kentlerden Denizli’ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde istihbarat alan ekipler operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 18 şüpheli şahıs ile apartlar da uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahısların, kaldıkları apartlara baskın düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 20’si sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonlarda 224 gram eroin, 82 gram esrar, 67 gram metamfetamin, 16 adet satışa hazır halde paketlermiş afyon sakızı, 36 gram sentetik kannabinoid , 58 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde satışından sağlandığı değerlendirilen 6 bin 235 TL suç geliri para ele geçirildi.

operasyonlarda 85 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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