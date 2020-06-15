KOM ekiplerinden kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu

Uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha!

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Denizli’de KOM ekipleri kaçak cinsel içerikli ürün satmaya çalışan bir şahıs düzenlediği operasyon ile yakalarken, 509 adet kaçak cinsel içerikli ürünü ise el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri halk sağlığını hiçe sayarak kaçak cinsel içerikli ürün satışı yaptığı tespit edilen sahsa iş yerine operasyon düzenledi. KOM ekiplerin operasyon düzenlediği adreste bir şüpheli şahıs yakalanırken 509 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

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