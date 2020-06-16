Honaz'da, eski zabıta, başkanın makam şoförü ve personelini darpla suçladı

<br>Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz Belediyesi'nde daha önce 6 yıl zabıta olarak görev yapan Mustafa Sarı (36), Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü ile sulama biriminde çalışan bir personelin saldırısına uğradığını öne sürdü. Darp raporu alıp, polise şikayetçi olan Sarı, "Beni öldüresiye dövdüler" dedi.<br>Daha önce belediyede çalışan şimdilerde ise çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Mustafa Sarı, 13 Haziran gecesi, saat 01.00 sıralarında otomobiliyle geldiği HonazKarakurt karayolu üzerindeki bir kokoreçcide yemek yedi. Eve dönmek için otomobiline yönelen Sarı, iddiaya göre, CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in makam şoförü Mesut T. ile belediye çalışan Ali Ş.'nin saldırısına uğradı. İkili, Sarı'yı tekme ve yumruklarla dövdü. Ardından da kaçtı. Gözünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ile kollarında çizikler oluşan Sarı, Denizli Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, Kınıklı Polis Karakolu'nda şikayetçi oldu.<br>'BENİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER'<br>Kendisinin daha önce 6 yıl boyunca belediyese sözleşmeli zabıta olarak çalıştığını anlatan Sarı, "Aniden gelip, küfürler ederek saldırdılar. Gözüme ve ayaklarıma vurdular. Yere yatırıp tekmelediler. Ne olduğunu anlayamadım. Beni öldüresiye dövdüler. Daha önce Honaz Belediyesi'nde çalışıyordum. Altı yıl orada görev yapmıştım. Geçen 2 Ocak'ta işten çıkarıldım. Bu kişilerle hiçbir sorunum yok. Beni darp eden kişilerden biri Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in şoförü, diğeri de sulama biriminde görevli personel. Neden bu saldırıya uğradığımı bilmiyorum. Kaçarken de tehditler savurdular. Beni ailemle tehdit ettiler. Gereken müracaatları yaptım. Konunun peşini bırakmayacağım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Honaz Deniz TOKAT <br>2020-06-16 11:10:38<br>

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