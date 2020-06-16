Denizlispor'dan kötü başlangıç

<br>Deniz TOKAT / DENİZ, (DHA)Süper Lig'de koronavirüs salgınıyla verilen aranın ardından 93 gün sonra sahaya çıkan Yukatel Denizlispor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybederek taraftarını üzdü. Yeşil-siyahlılarda sağ beki Zeki Yavru 44'üncü dakikada kırmızı kart görürken, takım 1 dakika sonra uzatma anlarında gol yemenin şokunu yaşadı. İkinci yarıda 10 kışı mücadele etmesine rağmen 4 gol fırsatı yakalayan Ege ekibi 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Teknik Direktör Bülent Uygun ise hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. <br>İlk yarıda talihsiz bir kırmızı kart gördüklerine değinen Uygun, "Kırmızı karttan sonra maçı lehimize çevirebilmek için mücadele ettik. Müsabakada 4 gol pozisyonuna girmemize rağmen sonuç alamadık. Takımızın oyun kurucusu Recep Niyaz'ın da olmaması oyun planlarımızı çok zorladı. Bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden oynadık. 1-0 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-16 11:42:50<br>
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