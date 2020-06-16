Denizli'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

<br>Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.<br>Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu sabah yapılan operasyonda şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgüte ait delillere de el konuldu. Şüphelilerden 5'inin örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, 5'inin de ankesörden ardışık aramaya takıldığı, diğerlerinin ise örgüt üyesi olmak suçundan arandıkları öğrenildi. Operasyon kapsamında firari olan 1 kişi ise aranıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN <br>2020-06-16 17:10:00<br>

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