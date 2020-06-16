Odayı seraya çevirip, kenevir yetiştirmişler

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki evin odasını seraya dönüştürüp, kenevir yetiştiren Özbekistan uyruklu B.Z. ve B.E., jandarma tarafından yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Karahayıt Mahallesi'ndeki evde özel düzenek kurularak, kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Dün akşam eve operasyon düzenleyen ekipler, Özbek B.Z. ile yanındaki B.E.'yi gözaltına aldı. Yapılan kontrolde, odanın seraya dönüştürülüp, klima ve damlama sulama sistemiyle donatıldığı, saksılar içinde kenevir yetiştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada ise 240 gram esrar, saksıda yetiştirilen 16 kök dişi Hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-16 17:33:14<br>

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