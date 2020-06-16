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Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Akademisi Başkanlığı koordinesinde Denizli’de çarşı ve mahalle bekçilerine hizmet içi eğitim verildi.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 81 ilde çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitim faaliyetleri kapsamında Denizli’de görev yapan 284 çarşı ve mahalle bekçisine hizmet içi eğitim verildi. Sosyal mesafe kurallarına göre verilen eğitimde atama ve adaylık süreçleri, özlük hakları, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.

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