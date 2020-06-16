Dolapta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ve evin yatak odasında dolap içinde gizli bölmede yakalanan B.B. tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçundan aranan eski öğretmen B.B.'yi yakalanmak için harekete geçti. Dün düzenlenen operasyonda B.B., evinin yatak odasına yaptırdığı dolabın içindeki özel bölmede yakaladı. Polisin yaptığı aramada, dolabın içindeki özel bölmenin fark edilmesi üzerine B.B. yakalandı. 2 kişinin içine sığabileceği genişlikteki bölgede yakalanıp, gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>FETÖ lideri Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine saklanmaları çağrısı yapmasının ardından hücre evlerinde saklanan şüphelilerin bu tür yöntemlere başvurduğu öğrenildi,DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-16 18:07:08<br>

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