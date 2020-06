Denizli Adliyesi'nde prefabrik vezne dönemi başladı

Denizli’de Adliye Sarayı'nda duruşmaların görülmeye başlaması ile yoğunluk oluştu. Cumhuriyet Başsavcılığı yoğunluk üzerine aldığı karar doğrultusunda, bina içinde uzun kuyrukları engellemek için ön büro hizmetleri bina önüne kurulan prefabriklerde verilmeye başlandı.



Denizli Adliyesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmalar yurt genelinde olduğu gibi önümüzdeki aylarda askıya alındı. 30 Nisan’da görülecek olan duruşmalar 16 Haziran’a ertelendi. Adliye binasında duruşmaların başladığı andan itibaren oluşan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Duruşmaların görülmeye başlaması ile oluşan yoğunluğa Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tedbirler alarak önüne geçmeye çalıştı. Bina içerisinde oluşacak olan yoğunluktan dolayı sosyal mesafe ihlallerini engellemek için yeni bir uygulama başlattı. Adliye binası önüne prefabrikler kurarak ön büro hizmetleri buradan verilmeye başlandı. Duruşmaların tekrar başlamasıyla adliye binasının önünde yoğunlukların oluşturduğunu belirten Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, “Duruşmalara ara verilmişti. Duruşmalara ara verildikten sonra bugün tüm Türkiye’de ilk gün. Duruşmaların başladı, adliyelerde kalabalıkların başladı. Büyük illerde daha da kalabalık oluşmuş. Biz bu sıkıntıyı gidermek amacıyla gerek her türlü kolaylığı sağlamak adına maskeleri dahil olmak üzere dezenfektanları hazır etmiştik. Vatandaşımız adliyeye girmek adına yoğun çaba sarf etti, uzun kuyruklar oluştu” dedi.



“Konteynırlar yerleştirildi ve ön büro personelinin tamamı oraya alındı”

Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşan yoğunluğa karşı ön büro hizmetlerini adliye binasının önüne alındığı belirten İlhan, “Tabi önlemler alındı, ateş ölçüldü, ve girerken üst araması derken uzun kuyruklar maalesef oluştu. Denizli Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı Komisyon kararıyla ön büro hizmetleri açık alana, binanın girişine alındı. Orada yine hijyen ve diğer kurallar uygulanacak şekilde konteynırlar yerleştirildi ve ön büro personelinin tamamı oraya alındı. Buradaki asıl amaç zaten fiziki şartları yetersiz olan Denizli Adliyesi'ne giriş çıkış sayısını azaltmak adına adliyeye her hangi bir başvuru için gelen yurttaşımız adliye içerisine girmeden her işini orada hallederek dönmesini sağlayacak kolaylığı oluşturmaktı. Buda sağlandı. Umarım bu önemsediğimiz hususlara diğer yurttaşlarımızda gereken hassasiyeti gösterir. Çünkü vakalardaki artış hepimizi tedirgin ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.