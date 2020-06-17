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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı PAÜ, doğayla iç içe yeşil bir sosyal alanı Denizlilerin hizmetine sundu

İHA

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) bünyesinde 10 bin 600 metrekarelik alana kurulan ve yaklaşık 700 bitki türüne ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı. Palmiye adası, Türkiye meşeleri bahçesi, kaktüssukkulent bahçesi, kaya ve meyve bahçeleri ile farklı iklim koşullarında yetişen endemik bitki türleri, Denizlililerin beğenisine sunuldu.

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı PAÜ, doğayla iç içe yeşil bir sosyal alanı Denizlilerin hizmetine sundu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) bünyesinde 10 bin 600 metrekarelik alana kurulan ve yaklaşık 700 bitki türüne ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı. Palmiye adası, Türkiye meşeleri bahçesi, kaktüssukkulent bahçesi, kaya ve meyve bahçeleri ile farklı iklim koşullarında yetişen endemik bitki türleri, Denizlililerin beğenisine sunuldu.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde hazırlıkları bir süre devam eden Botanik Bahçe’de sona gelindi. Tören ile açılışı gerçekleşen Botanik Bahçe 10 bin 600 metrekarelik alana kuruldu. Palmiye adası, Türkiye meşeleri bahçesi, kaktüssukkulent bahçesi, kaya ve meyve bahçeleri gibi yaklaşık 700 bitki türüne ev sahipliği yaparak ziyarete açıldı. Açılış törenin ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve beraberindekiler PAÜ Botanik Bahçesini gezerken, burada yetiştirilen bitki türleri hakkında Prof. Dr. Gürkan Semiz’den bilgi aldı. PAÜ Botanik Bahçesi hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi olarak yöreye özgü bitki ve tarımsal ürünlerin türlerinin korunması ile birlikte bilimsel gelişmelerin tarıma uygulanması adına yaptıkları çalışmaların devam ettiğini hatırlattı. Rektör Prof. Dr. Bağ, ana vatanları farklı coğrafyalar olan bitki ve ağaçların bu botanik bahçede sergileneceğini ve burada ayrıca bu bitki türleri ile yapılacak bilimsel çalışmaların, botanik biliminin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

“Doğayla iç içe bir sosyal yeşil alan olacak”
Doğa ile iç içe yeşil bir sosyal alanın oluştuğunu belirten Rektör Bağ, “Yapımına 2019 yılının Kasım ayında başladığımız PAÜ Botanik Bahçesi projemiz, Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak Üniversitemize kazandırmayı hedeflediğimiz önemli projelerden biriydi. Bugün bunu nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pamukkale Üniversitesi ailesinin yanında, dışarıdan gelecek ziyaretçilerimize de açık olacak PAÜ Botanik Bahçesi, hem endemik bitki ve ağaç türlerini ziyaretçilerine tanıtımı açısından, hem de yürüyüş yolları, oturma alanları ve çocuk oyun alanı ile ziyaretçilerine doğayla iç içe bir sosyal yeşil alan olacak. Daha önce yine Türkiye’deki üniversiteler arasında bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz, transplantasyon yöntemi ile Üniversitemizde koruma altına aldığımız, yaşları 400 ila 600 arasında değişen, asırlık anıt zeytin ağaçlarını, yerleşkemizde farklı noktalara nakletmiştik. Bir kısmını da bu bahçemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Her zaman doğaya saygılı ve duyarlı, yeşili koruyan bir üniversite olan Pamukkale Üniversitesi, bilimin diğer alanlarında olduğu gibi tarım alanında ve botanik alanındaki bilimsel çalışmalarına devam edecek” dedi.

“Bitki ve ağaç türlerinin korunması adına bilimsel çalışmalar gerçekleştireceğiz”
PAÜ Botanik Bahçesi ile ilgili bilgiler veren PAÜ Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz ise; “Toplam 10 bin 600 metrekarelik alanda, yaklaşık 700 bitki türünün sergileneceği bahçemizde, Ülkemize özgü, nadir ve endemik türler yer alacak. Ayrıca, bahçemizde akçaağaç koleksiyonu, asırlık anıt zeytin ağaçları, Türkiye meşeleri bahçesi, palmiye adası, kaktüssukkulent bitkiler bahçesi, kaya bitkileri bahçesi ve meyve ağaçları koleksiyonu ile Tropik, Subtropik ve Alpinik gibi farklı iklim koşullarında yetişen çeşitli nadir bitki türlerini barındıran 140 metrekarelik bir sera bulunuyor. Bununla birlikte PAÜ Botanik Bahçesinde çocuklar için oyun alanı, oturma alanları, yürüyüş yolları ve 40 kişilik amfi yer almaktadır. Bizler burada hem bu bitki ve ağaç türlerini sergileyeceğiz hem de bu türlerin korunması adına bilimsel çalışmalar gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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