Otostop çekerek bindiği otomobilde başına gelmeyen kalmadı Otostop çekerek bindiği otomobilde kendisini polis kovalamacasının ortasında buldu Arkadaşının otomobilini kaçırarak hayır yapmak isterken yakalandı

Denizli’de sarhoş bir şahıs gideceği yere ulaşmak için otostopla bindiği otomobille kendini polis kovalamacasının ortasında buldu. Güçlükle durdurulan araçtan indirilen alkollü şahıs ise olaydan dolayı tanımadığı araç sürücüsünü suçlayarak ‘benim suçum yok, ben durmasını söyledim ama o kaçtı’ diyerek kendisini savundu.

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