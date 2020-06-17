“Korona beni bulsun” diyen vatandaş, artık maske ve siperlikle dolaşıyor “Korona neredeyse gelsin beni bulsun” diyen vatandaşta tehlikenin farkına vardı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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Geçtiğimiz günlerde maske takmayarak, “Korona neredeyse gelsin beni bulsun” sözleriyle gündeme gelen Üzeyir Yazır isimli vatandaş, artan korona virüs tehlikesini görünce şimdilerde maske, siperlik ve dezenfektan ile dolaşmaya başladı.

Denizli İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Denizli’de, korona virüs (Kovid19) vakalarının artmasıyla beraber, vatandaşlar büyük oranda maske takma kuralına uymaya başladı.

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