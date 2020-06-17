Denizli’de spor müsabakalarında taraftar grupları toplanamayacak

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda kent genelinde uygulanacak spor müsabakalarında hiç bir koşulda taraftar gruplarının toplanmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı kararını açıklayarak il geneline düzenlenecek olan spor müsabakalarda, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını engellemek amacıyla taraftar gruplarının toplanmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada "Korona virüs salgını sebebiyle, Futbol Müsabakalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri ile ilgili olarak İçişler Bakanlığının 04 Haziran 2020 tarihli yazıları ile ülkemiz genelinde uygulanmakla olan kararlar gereği, İlimizde yapılacak olan Futbol müsabakalarında; Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında, takım karşılama, uğurlama, kutlamalar için tesislere gidilmesine, protesto etme gibi amaçlarla taraftar gruplarının toplanmasına, salgının yayılmasına sebebiyet verebilecek kalabalıkların oluşmasına, Denizlispor ve diğer Süper Lig takımı taraftarlarının veya taraftar gruplarının stadyum çevresinde veya ilimizin muhtelif toplanma alanlarına halkımızın sağlığı için toplanmalarına, 20192020 Futbol Sezonu sonuna kadar hiç bir suretle müsaade edilmeyecektir” ifadeleri yer aldı.

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