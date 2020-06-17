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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz psikolojik destek hizmeti

İHA

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından, uzman psikologlarla başta dezavantajlı vatandaşlar olmak üzere LGS ve YKS sınavına girecek girecek öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Pamukkale Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz psikolojik destek hizmeti

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından, uzman psikologlarla başta dezavantajlı vatandaşlar olmak üzere LGS ve YKS sınavına girecek girecek öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.
Pamukkale Belediyesi, ilçede yaşayan halka psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti de veriyor. Bünyesinde uzman psikolog bulunduran Pamukkale Belediyesi, Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında vatandaşların bu konudaki taleplerini değerlendiriyor. Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında, aile içi ilişki, iletişim sorunları, okula hazırlık süreci, uyum sorunları, sınavlar öncesi ve sonrası yaşanan stres ve kaygılar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular, boşanma dönemi ve sonrasındaki sorunlar, disiplin, sınır ve kural koyma, bilgisayar ile internet bağımlılığı ve madde kullanımı gibi konular da yer alıyor.
Özellikle bu hafta sonunda yapılacak olan Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve gelecek hafta sonunda gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi 18 yaş altındaki öğrenciler, uzman desteği almak için merkeze aileleriyle geliyorlar. Burada Uzman Psikolog’dan özellikle sınav stresi ve kaygılarıyla baş etmenin yollarını öğreniyorlar. Hafta içi mesai saatlerinde verilen psikolojik ve danışmanlık hizmetinden ilçe sınırları içinde ikamet eden tüm vatandaşlar da ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir yılı aşkın süredir vatandaşlara ücretsiz olarak psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti ile vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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