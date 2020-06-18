Normalleşme süreci virüsün bittiği anlamına gelmiyor Dr. Dündar Güngör: “Normalleşmeyi ülke olarak yanlış anladık ”

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, halkın normalleşme sürecini yanlış anladığını belirterek; “Normalleşme süreci virüsün bittiği anlamına gelmiyor” dedi.

Türkiye’de korona virüs salgını ile başarılı mücadelenin ardından vaka sayılarında düşüş yaşanmasıyla pandemi tedbirleri 1 Haziran itibariyle hafifletilmeye başladı. 1 Haziran itibariyle normalleşme takvimine giren Türkiye’de vatandaşların tedbirsiz davranmaları gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına özen göstermezken maskeleri ise polis ekiplerini görünce takması dikkatlerden kaçmadı.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör uyarılarda bulunarak, halkın normalleşme sürecini yanlış anladığını belirtti. Vaka sayılarının düşmesi ile vatandaşlarda rahatlık oluştuğunu belirten Dr. Güngör, “Normalleşme sürecinde korona virüs ile ilgili tedbirler göz ardı edilmeye başladı. Hekim olarak gözlemlerimize göre halkımız normalleşmeyi tamamen eski yaşam tarzımıza dönecekmişiz gibi değerlendirdi. Havaların ısınması ve alınan tedbirlerin ortaya çıkardığı vaka sayılarının da düşmesiyle herkeste inanılmaz bir rahatlık oluştu. Kimse bu virüsün tamamen ortadan kalktığını asla düşünmemeli ve tedbiri elden bırakmamalı. Bulaşıcılığı bu kadar fazla olan bir virüsün, dikkatli olmadığımız takdirde ikinci hatta üçüncü dalga şeklinde önümüze gelmesi muhtemel” dedi.



"Normalleşmeyi doğru anlamak gerekiyor"

Türkiye olarak normalleşmeyi doğru anlamamız ve hayatımızı ona göre şekillendirmemiz gerektiğinin önemini vurgulayan Dr. Güngör, “Normalleşme dediğimiz, eski normal yaşantımıza dönmemiz anlamına gelmiyor. Toplu alanlarda, toplu taşımalarda, sosyal alanlarda güvenli mesafeyi koruyarak, maskeli bir şekilde ve hijyen kurallarını asla ihmal etmeden hayatımızı yeniden şekillendirmemiz gerekiyor Toplanan verilerin henüz bir tedavi ve aşı bulma açısından yetersiz olduğunu, bu virüsle ilgili tüm teşhis, tedavi ve aşının güvenli bir şekilde elde edilmesinin birkaç yılı bulabilir” ifadelerini kullandı.



"Sosyal mesafe, maske ve hijyen üçlüsünü ihmal etmeyin"

Sosyal mesafe ve tedbirlere uyulmadığı takdirde vaka sayılarındaki artışın devam edeceğini vurgulayan Dr. Güngör, “Sağlıkçılar olarak bizim halkımızdan beklentimiz, artık klasikleşen sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve el temizliği. Bunları ihmal etmediğimiz sürece daha güvende oluruz. Son zamanlarda asker uğurlamaları ve kafelerin açılmasıyla gençlerin buluşmaya başlaması ile özellikle sosyal mesafe ve maske kurallarının göz ardı edildiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu ihmaller önümüze vaka sayılarının artışı olarak gelebilir ” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.