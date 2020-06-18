Uzmanların sakatlıklar konusundaki tahminleri doğru çıktı Doç. Dr. Alemdaroğlu: “Antrenman konusunda çok iyi olan Bundesliga’da 56 sporcu oynayamadı” “Sakatlık riski ne olursa olsun herkes için geçmiş dönemden fazla olacak”

Korona virüs salgını sebebiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de spor müsabakalarına ara verildi. Futbolcuların performans olarak zirve yaşanan bir süreçte ara verildiğini belirten uzmanlar çok fazla sakatlık yaşanacağını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de spor müsabakalarına araya verildi. Salgın nedeniyle takım halinde ki antrenmanlara ara verilmesi ile bir çok sporcu bireysel olarak antrenmanlara devam etse de bir çok uzman ligin tekrar başlaması ile sakatlıkların meydana geleceği uyarısında bulundu. PAÜ Spor Fakültesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Bilal Utku Alemdaroğlu, sporcuların performanslarının düştüğünü belirterek sporcular zirve performansındayken bu sürecin ortaya çıktığını söyledi. Müsabakanın gereksinimi doğrultusunda antrenman yapılmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Alemdaroğlu, “Sporcuların toparlanma vakitleri, aradaki yaptıkları antrenmanlar heterojen yani her sporcunun birbirinden farklı fizyolojik özelliklerle geri dönmesine sebep oldu. Bu takım sporlarından bizim en korktuğumuz şeylerden bir tanesi. Her ne kadar bireysel olarak ya da grup olarak antrenman yapıp fiziksel özelliklerinizi belirli bir seviyeye getirseniz de maç performansını başka bir şey yani maçın gereksinimleri doğrultusunda antrenman yapabilmek son derecede önemli. Sporcunun bazı motorik özellikler, fiziksel özellikler açısından tam istendik seviyeye gelmeden maç oynamak zorunda kalması birinci problemimiz. İkinci problemimiz, bu özelliklerini korumuş hatta geliştirmiş olsa bile sporcunun bunu müsabakaya yansıtmakta yaşadığı bir takım problemler” dedi.



“Antrenman konusunda çok iyi olan Bundesliga’da 56 sporcu oynayamadı”

Avrupa’nın önde gelen liglerinden olan Bundesliga’nın antrenman konusuna çok iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Alemdaroğlu, bugüne kadar 56 sporcunun sakatlık ya da hazır olmadığı için müsabakaya çıkamadığını ifade etti. 5 oyuncu değişikliği kuralını ciddiyetle uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Alemdaroğlu, “Sakatlıklar yüzde 0,88’e çıktı. Normalde Bundesliga ortalaması yüzde 0,28 civarıdır. Bunlar bize tablonun vahim olduğunu gösteriyor. Bunun ile birlikte Bundesliga’da ilk maçta takımların yüzde 50’si toplam kat ettikleri mesafenin en azını kırarak rekor kırdılar. Yani en düşük mesafeyi kat ettiler. Spring seviyelerinde yüzde 1,5 düşüş var, son derece önemli ve değerli bir data bizim için. Tüm bunlara bakıldığı zaman bu sürecin maalesef çok iyi yönetilebilme şansının olmadığını gördük. Bireysel eksikliklerin ortadan kaldırılması ve takımların muhakkak hazırlık maçları ya da kendi arasındaki çift kaleler ile futbolun gereksinimleri doğrultusunda antrenman yapma gerekliliği ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.



“Sakatlık riski ne olursa olsun herkes için geçmiş dönemden fazla olacak”

Kadroların dar olduğunu ve antrenman yapmak için gerekli şartların tam anlamıyla uygulanmadığını söyleyen Alemdaroğlu, genç takımların maçlara çıkamadığını dolayısıyla hazırlık maçı yapma olanağının olmadığını dile getirdi. Sakatlıkların geçmiş dönemden yaşananlardan fazla olacağını belirten Alemdaroğlu, “Bu süreçte sakatlık riskini aza indiririz ama sakatlık riski ne olursa olsun herkes için geçmiş dönemden fazla olacak. Bu konuda yapabilecek çokta bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Sakatlık çok boyutlu ve sadece tek bir şeye bağlamak açıkçası sakatlığın özünü bilmemek anlamına geliyor. Zaman zaman kontak sakatlıkları da sporcunun bir takım yetersizliklerinden kaynaklanabilir. Özellikle kordinetif yetersizliklerinden kaynaklanabilir ve bu sürece ne kadar erken şekilde antrenmanlara başlarsanız o kadar tabi ki sporcularınızı daha hazır duruma getirme şansınız var. Bu sakatlıklar beklediğimiz şeyler yani hiçbirimizi şaşırtmıyor en iyi teknik ekipler ve en iyi sağlık ekipleri de bunu aza indirgeyebilecek ama bunun sıfıra inme şansının olduğunu açıkçası düşünmüyorum” şeklinde konuştu.



“Futbolda ölü dönem diye bir şey yoktur”

Futbolculara önerilerde bulunan Doç. Dr. Alemdaroğlu, “Eğer bu sürecin başında konuşuyor olsaydık futbolculara önerimiz şu olacaktı, futbolda ölü dönem diye bir şey yoktur. Hiçbir sporda ölü dönem diye bir şey yoktur. Antrenman ve ya maçlara ara verilen dönem kişisel eksikliklerin giderilme dönemidir. Sporcular kendi bireysel eksiklikleri doğrultusunda kendilerini dinlemeleri gerekiyor. Özellikle antrenman dönemlerindeki beslenme ve dinlenme periyotlarına çok fazla dikkat etmek gerekiyor. İlk maçlar sporcuların bir yerde mevcut enerjilerini çok iyi kullandıkları bir süreçti. Bundan sonra enerjileri de düşecek” dedi.

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