Vali Atik: “Ben artık Denizlispor taraftarıyım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atik: “Ben artık Denizlispor taraftarıyım”

İHA

Denizli Valiliği görevine yeni atanan Vali Ali Fuat Atik, bir Trabzonlu olarak futbola karşı genlerinden gelen bir aşinalık ve bir sempatisinin olduğunu kaydederek, "Ama ben artık ben Denizli Valisiyim ve Denizlispor taraftarıyım" dedi.

Vali Atik: “Ben artık Denizlispor taraftarıyım”

Denizli Valiliği görevine yeni atanan Vali Ali Fuat Atik, bir Trabzonlu olarak futbola karşı genlerinden gelen bir aşinalık ve bir sempatisinin olduğunu kaydederek, “Ama ben artık ben Denizli Valisiyim ve Denizlispor taraftarıyım” dedi.
Siirt’ten Denizli’ye atanan Vali Ali Fuat Atik, göreve başladığı ikinci günü ilk ziyaretini oğlu Ömer Kürşat Atik ile birlikte Denizlispor’a gerçekleştirdi. Vali Atik ziyaretinde yönetici, teknik heyet ve futbolcular ile buluştu. 28. hafta müsabakaları kapsamında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştireceği hazırlık antrenmanı öncesi yapılan ziyarette keyifli anlar yaşandı. Vali Atik’in Trabzonlu olması ve takımda bulunan eski Trabzonsporlular arasında şakalaşmalar dikkat çekti. İlk ziyareti Denizlispor’a yaptığı için Vali Atik’e teşekkür eden Ali Çetin, “Öncelikle ilk ziyaretinizi kulübümüze yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Bu sizin spora ne kadar önem verdiğinizi bir göstergesidir. Biz zaten gıyabınızda tüm futbola amatör ligde dahil bütün kulüplere sonsuz destek verdiğinizi biliyorduk. Bu da bunun bir göstergesi olarak bizi onure ettiniz, şeref verdiniz. Ayrıca tüm yönetim ve futbolcu kardeşlerimiz adına çok teşekkür ederiz. Bir de böyle bir dönemde bizim yanımızda olmanız bizim bir şansımız diyebiliriz. İnşallah bundan sonraki dönemde hem şehrimizi hem bütün camiayı onur edecek sonuçlar alırız. Allah hepimizin yardımcısı olsun, tekrardan hoş geldiniz sayın valim” dedi.

“Futbola karşı genlerimizden gelen bir aşinalık ve bir sempati var”
Trabzonlu olduğu ve küçük yaşta futbolla tanıştığını bu sebeple futbola ilgisinin fazla olduğunu vurgulayan Vali Atik, “Hem Kocaeli’nde amatör takımlarda futbol oynamış hem de futbolu çok seven spora aşık birisiyim. Memleketim olan Trabzon’un takımı ülkemizin gururu Trabzonspor’la da yakından ilişkilerim var. O anlamda bir Trabzonlu olarak futbola karşı genlerimizden gelen bir aşinalık ve bir sempati var. Dolayısıyla kritik bir maç öncesi şehrimize yeni gelmişken Denizlispor’umuzu ziyaret edip tesisleri görelim, başarılar diyerek moral verelim diye sizlerle birlikte olduk. Futbol önemli, kitleleri birleştiren spor, hepimizin bildiği gibi barış ve kardeşlik. Ben de Süper Lig’de oynayan bir şehre geldiğim içinde kendimi mutlu hissediyorum. Denizlispor’u seviyorduk, takip ediyorduk” ifadelerini kullandı.

“Ben Denizli Valisiyim ve Denizlispor taraftarıyım artık”
Siirt’ten ayrılmadan önce Denizlispor’la kardeş kulüp olma sözü verdiğini belirten Vali Atik, Ali Çetin’i Siirt’te şampiyonluk kutlamalarına davet etti. Denizlispor’un ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Vali Atik, “Siirt’te söz verdim. Başkanım sizin sıcak kanlılığınıza güvenerek Siirt İl Özel İdaresi ve Denizlispor’u kardeş kulüp yapıp ki Trabzonspor’la yapmıştık. Hem o bölgede inanılmaz bir etkisi oluyor. İnsanların başka vilayetlerden Siirt’in ve güney doğu takımlarının sahiplenilmesini çok anlamlı buluyorlar. Bu anlamda sizinle Siirt’e şampiyonluk kutlamasına inşallah gideriz. Hem kardeşlik anlamında hem ülkemizin birlik beraberliği anlamında hem batıdan doğuya bakış anlamında kardeşliği pekiştirmek lazım sporda bunun en önemli araçlarından bir tanesi inşallah bunu hep birlikte başarırız. Denizlispor’un benim için ayrı bir anlamı var. Hem Bülent hocam burada hem Trabzonspor’un yarısı sizde. Beşiktaş Derneği gelmişti, davet etmek için. Ben dedim ki yanlış anlamayın, ben Denizli Valisiyim ve Denizlispor taraftarıyım artık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
YEREL HABERLER Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı ...
LGS sınavına girecek öğrencilere ve görevlilere otobüsler ücretsiz Büyükşehir otobüsleri LGS’ye gireceklere ücretsiz
YEREL HABERLER LGS sınavına girecek öğrencilere ve görevlilere ...
Uzmanların sakatlıklar konusundaki tahminleri doğru çıktı Doç. Dr. Alemdaroğlu: “Antrenman konusunda çok iyi olan Bundesliga’da 56 sporcu oynayamadı” “Sakatlık riski ne olursa olsun herkes için geçmiş dönemden fazla olacak”
YEREL HABERLER Uzmanların sakatlıklar konusundaki tahminleri doğru çıktı Doç. ...
Sağanak yağışa Denizli’ler hazırlıksız yakalandı
YEREL HABERLER Sağanak yağışa Denizli’ler hazırlıksız yakalandı
FETÖ'den berat eden eski rektör yeniden yargılanacak
YEREL HABERLER FETÖ'den berat eden eski rektör yeniden yargılanacak
Pamukkale Belediyesi LGS’nin yapılacağı okullarda dezenfekte etti
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi LGS’nin yapılacağı okullarda ...
Denizlispor'un Beşiktaş kabusu
YEREL HABERLER Denizlispor'un Beşiktaş kabusu
Normalleşme süreci virüsün bittiği anlamına gelmiyor Dr. Dündar Güngör: “Normalleşmeyi ülke olarak yanlış anladık ”
YEREL HABERLER Normalleşme süreci virüsün bittiği anlamına gelmiyor Dr. ...
İtfaiye eri kediyi kalp masajıyla kurtardı Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye eri kediyi kalp masajıyla kurtardı Konserve ...
Merkezefendi potada çok hızlı
YEREL HABERLER Merkezefendi potada çok hızlı
Denizlipor-Beşiktaş maçında görev alacak gazetecilere korona testi yapıldı
YEREL HABERLER Denizlipor-Beşiktaş maçında görev alacak gazetecilere ...
Kediyi, kalp masajıyla hayata döndürdüler
YEREL HABERLER Kediyi, kalp masajıyla hayata döndürdüler
Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay, düşerek öldü/ Fotoğraf
YEREL HABERLER Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay, düşerek öldü/ ...
Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay, düşerek öldü
YEREL HABERLER Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay, düşerek öldü
Denizli Valiliği görevine başlayan Atik: Yönetim anlayışım vatandaş odaklı hizmet
YEREL HABERLER Denizli Valiliği görevine başlayan Atik: Yönetim ...
Vali Atik mesaiye 19.00’da başladı Mesaiye 19.00’da başlayan Vali Atik, mesai mefhumu gözetmeden çalışacağı mesajını verdi Vali Atik: “Vatandaşa gönlümüzde kapımız 24 saat açıktır”
YEREL HABERLER Vali Atik mesaiye 19.00’da başladı Mesaiye 19.00’da ...
Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay yere çakılarak hayatını kaybetti Genç astsubay paraşüt kazasında öldü
YEREL HABERLER Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay yere çakılarak ...
Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem
YEREL HABERLER Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına ...
Denizli'de taraftarların kalabalık oluşturması yasaklandı
YEREL HABERLER Denizli'de taraftarların kalabalık oluşturması ...
Pamukkale Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz psikolojik destek hizmeti
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz ...
Denizli’de spor müsabakalarında taraftar grupları toplanamayacak
YEREL HABERLER Denizli’de spor müsabakalarında taraftar grupları ...
“Korona beni bulsun” diyen vatandaş, artık maske ve siperlikle dolaşıyor “Korona neredeyse gelsin beni bulsun” diyen vatandaşta tehlikenin farkına vardı
YEREL HABERLER “Korona beni bulsun” diyen vatandaş, artık maske ve ...
DESKİ kuruluşundan bugüne 193 içme suyu sondaj kuyusu açtı
YEREL HABERLER DESKİ kuruluşundan bugüne 193 içme suyu sondaj kuyusu ...
Denizlispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor Beşiktaş maçı öncesinde Denizlispor ekibine korona virüs testi uygulanacak Yeşil-siyahlı ekipte 3 futbolcu 3’er sarı kartla kart ceza sınırında
YEREL HABERLER Denizlispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor Beşiktaş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X