Kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı

Maske takmamak için direndi! Cezayı yedi!

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<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, evinden çıktıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli Ümmü Ceylan (54) için arama çalışması başlatıldı.<br>Yukarıseyit Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Ümmü Ceylan, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Son olarak komşuları tarafından mahallede görülen ve evine dönmeyen Ceylan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Ceylan'ı bulmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-06-18 20:06:12<br>

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