Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

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Denizli’nin Çal ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın 1 gün sonra kekik toplayıcıları tarafından ormanlık alanda bulundu.

Çal ilçesi Yukarı Seyit Mahallesinde yaşayan 54 yaşındaki Ümmü Ceylan, dün sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan yakınları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden yardım istedi. Olayın ardından bölgeye gelen AFAD’a bağlı ekipler 26 kişilik ekip drone destekli arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 24 saatten bu yana ormanlık ve dağlık alanlardaki arama çalışmaları devam ederken sabah saatlerinde kekik toplayıcıları tarafından ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekipleri, yaklaşık 24 saattir kayıp olan kadını Çal Devlet Hastanesine sevk ederken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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