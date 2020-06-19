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Merkezefendi Belediyesi haşerelerle mücadeleye devam ediyor Başkan Doğan, “İlçemizi güzelleştirmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz”

İHA

Denizli Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabilen haşerelerle mücadele ile ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, 30 Ekim tarihine kadar 3 günlük aralıklarla geceleri ilaçlama çalışmalarını 50 mahallede sürdürecek.

Merkezefendi Belediyesi haşerelerle mücadeleye devam ediyor Başkan Doğan, “İlçemizi güzelleştirmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz”

Denizli Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabilen haşerelerle mücadele ile ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, 30 Ekim tarihine kadar 3 günlük aralıklarla geceleri ilaçlama çalışmalarını 50 mahallede sürdürecek.

Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, haşerelerin üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alanlar, besihaneler ve semt pazarları gibi alanlar ilaçlanıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile bir araya geldi. Başkan Doğan, “Bu dönemde ilaçlama ekibimiz gerçekten yoğun bir emek sarf etti. Taleplere göre hem sizler hem de bizler gittik. Bazen can sağlığınızı tehlikeye düşüren durumlar da oldu. Sizlerin sağlığı bizler için çok önemli. Bu noktada gereken tedbirlerin alınması için çalıştık. Yaşanan salgınla birlikte özellikle iş yerleri, okullar, kahvehaneler, camilerden dezenfektan talepleri geldi. Bu işin psikolojik tarafı da var. Siz bu virüsün kahramanlarından bir tanesisiniz. Çünkü sizi görenler psikolojik olarak rahatladı. Bu dönem hepimiz için tecrübe oldu” dedi.

“İlçemizi güzelleştirmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz”
Başkan Doğan, büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını ve ilaçlama hem gündüz hem de gece olarak devam ettiğini belirtti. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimiz bu konuda gerçekten hassas davranıyorlar. Özellikle köyden mahalleye dönen yerlerimizde ve hayvancılığın yapıldığı mahallelerimizde talepler biraz daha yoğun olabiliyor. Ama sizler bu konuda ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Larva mücadelesini hep birlikte yapıyoruz. Hemşehrilerimiz bu araçları mahallesinde, sokağında görmek istiyor. Zaman zaman bana gelen talepleri gerek sizlere gerek müdürlerimize aktarıyoruz. İlçemizi güzelleştirmek, hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ev ve bahçelerdeki su birikintileri konusunda uyardı!
Ekipler ayrıca 1 Mayıs tarihinden 30 Ekim tarihine kadar üç günlük aralıklar ile geceleri ULV (soğuk sisleme) çalışmalarını 50 mahallede sürdürmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uzmanları, evlerde, bahçelerde sivrisinek üreme kaynakları olan büyük ve küçük su birikintisi olmamasına, ağzı açık varil, bidon, kova, saksı, araba lastikleri ve çeşitli kaplar içinde su biriktirilmemesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Süs ve yüzme havuzlarındaki suyun, uzun süre hareketsiz bırakılmamasına, fosseptik alanların ağzının kapalı olmasına, evcil hayvan suluklarındaki suyun sık sık değiştirilmesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı biyosidal ilaç ve ürünler kullanılmalıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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