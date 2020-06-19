Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla bu hafta ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan LGS ve YKS sınav günleri uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları belli oldu. 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yayımlandığı genelge ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını detaylarını açıkladı. Bu kapsamda LGS sınavı öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. YKS sınavında ise 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sınava girecek birey toplu taşıma ile gidecek en fazla bir yakını, şahsi araçla gidilmesi halinde ise sürücü ve bir yakını kısıtlamadan muaf olacak.

Eczane, fırın ve akaryakıt istasyonları açık olacak

Kısıtlamaların uygulanacağı günlerde Eczane, fırın ve akaryakıt istasyonlarının açık olacağı açıklandı. Vatandaşlar, fırın ve unlu mamullerin satışı gerçekleşen yerlere araçsız gidilmesi şartıyla ile gidebilecek.

Öte yandan, Nüfus müdürlükleri, Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla 1819 Haziran 2020 günleri saat 20.00’a kadar, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.0013.00 saatleri arasında, 2526 Haziran 2020 günleri saat 20.00’a kadar, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.0013.00 saatleri arasında açık olacak.

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