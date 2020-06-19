Denizlispor’da Beşiktaş maçı öncesi korona virüs testleri negatif

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Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasından önce dördüncü kez yapılan korona virüs (Covid19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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