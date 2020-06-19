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Korona virüs salgını hukuki süreci canlı yayında anlatıldı Doç. Dr. Ayhan Kortunay: “Özel okul ücretlerinin velilerden tahsil edilmesi mümkün değildir”

İHA

Korona virüs salgını hukuki süreci canlı yayında anlatıldı Doç. Dr. Ayhan Kortunay: “Özel okul ücretlerinin velilerden tahsil edilmesi mümkün değildir”

Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayhan Kortunay ve Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz “Kovid19 pandemisinin hukuki etkileri” başlığı ile özel okul ücretleri, tüketici kredileri ve paket tur sözleşmeleri konularını içeren sosyal medyadan canlı yayın gerçekleştirildi.
Dünya Sağlık Örgütünün ‘pandemi' olarak nitelediği ve salgının ilan edildiği şu günlerde, çocuğunu özel okula gönderen velilerin aklında “okul taksitlerini ödemeye devam etmeli miyiz?” sorularına yanıt vermek maksadıyla, Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ayhan Kortunay ve Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz sosyal medya üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehlikesinin yüksek seviyede olması nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye’de tüm illerde ve okullarda eğitime ara verildi. Bu süreçte velilerden talep edilen özel okul ücretleri, çocuğun okula gitmemesi gerekçe gösterilerek ödenmeyebilir mi sorusunun cevabının arandığı canlı yayının ilk kısmında konuyla ilgili olarak konuşan PAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kortunay açıklamalarda bulundu.

“Özel okul ücretlerinin velilerden tahsil edilmesi mümkün değildir”
Doç. Dr. Kortunay, “Öncelikle bazı özel okul ücretlerinin velilerden tahsil edilmesi mümkün değildir. Mücbir (Zorunlu) sebep sayılan pandemi nedeniyle bu süreç zarfında tahsil edilen ücretler iade edilmelidir. Özel okullar tarafından yüz yüze yapılamayan eğitimöğretim faaliyetlerinin online olarak yapılması halinde ise özel okulların yapmadığı temizlik, güvenlik, elektrik, su ve doğalgaz masrafları gibi giderlerin velilerden talep edilmesi hakkaniyete uygun değildir. Özel okulların bu süreçte haklı olarak bazı masraflarının devam ettiğini, kira, öğretmen maaşları gibi gider harcamalarının olduğunu da hatırlatırım. Bu ve benzeri tüm bedellerin göz önünde bulundurularak karşılıklı fedakarlıkların denkleştirilmesi gerek” dedi.

“Tüketicilere mevzuat gereği on dört gün içinde ücret iadesi yapılması gerek”
Ayrıca, işyeri ve düğün salonu kira sözleşmeleri, spor merkezi aboneliklerinde bedel indirimi, iptal ve iade koşulları hakkında da bilgi verdi. Tüketici kredileri ile ilgili de bilgilerin aktarıldığı yayında, tüketicilerin şartları varsa “sözleşmenin uyarlanmasını” talep edebilecekleri anlatıldı. Paket tur sözleşmeleri açısından önemli sayıda iptallerin beklendiğini aktaran Doç. Dr. Kortunay, pandemi sebebiyle iptal talebinde bulunan tüketicilere mevzuat gereği on dört gün içinde ücret iadesi yapılması gerektiğini belirtti. Korona virüs sebebiyle hukuki uyuşmazlıkların pek çok alanda artabileceğine dikkat çekilerek, uyuşmazlıkların mümkün olduğunca müzakere ve arabuluculuk yöntemleriyle çözüme kavuşturulmasının önemi vurgulandı.

“Olağanüstü hallerde uygulanacak genel çerçeveli bir kanun hazırlanmalı”
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz ise korona virüs benzeri salgınlar ya da doğal afet zamanlarında uygulanacak genel çerçeveli bir kanunun hazırlanması gerektiğini, farklı kanunlarda yer alan değişik kapsamlardaki hükümlerin, bu tür zor zamanlarda uygulanabilecek nitelikte yeknesak olarak yasalaşması gerektiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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