3. kattan düşen genç kız tente sayesinde hayatta kaldı

Denizli’de, yaşadığı apartmanın üçüncü kat balkonundan aşağı düşen 17 yaşındaki genç kız, birinci kattaki balkon tentesine çarpıp hızının azalması sayesinde hayata tutundu.

Olay, Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.K., isimli genç kız bilinmeyen bir nedenle yaşadığı 3. kattaki evin balkonunda aşağı düştü. P.K., şans eseri 1. kata gerilen tentenin üzerine düştü. Durumu gören çevre sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile düştüğü yerden alınan genç kız ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. P.K., tedavisinin ardından hastanede taburcu edildi.

Genç kızın balkondan nasıl düştüğü ise polis tarafından başlatılan inceleme neticesi belli olacak.

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