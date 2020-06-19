Denizli'de uyuşturucuya 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 300 gram skunk, 20 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 8 fişek, 21 sahte 100 dolar, 2 sahte 100 euro, ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 10 bir 320 TL'ye de el konuldu.<br>Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-19 18:40:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.