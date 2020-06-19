Denizli'de uyuşturucuya 2 tutuklama

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 300 gram skunk, 20 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 8 fişek, 21 sahte 100 dolar, 2 sahte 100 euro, ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 10 bir 320 TL'ye de el konuldu.<br>Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-19 18:40:19<br>
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