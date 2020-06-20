Korona virüsü tedbirleri kapsamında 20 bine yakın öğrenci LGS’de ter döktü LGS'de birinci oturum başladı

Türkiye’de korona virüs tedbirleri altında yaklaşık 1 milyon öğrenci Lise Geçiş Sınavı (LGS)’de ter döküyor. Denizli’de 256 okulda 19 bin 254 öğrenci hayallerine ulaşmak için sınava girdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında LGS sınavı gerçekleştiriliyor. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon öğrenci sınavda ter döküyor. Denizli’de 256 okulda 19 bin 254 öğrenci hayalleri için sınavda yarışıyor. Sınava girecek öğrencilere girişlerde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı. Okula çocuğunu getiren velilere de görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi. İlk oturum saat 09.30’da başladı ve 10.45’te sona erecek. Öğrenciler ikinci oturum öncesi 45 dakikalık bir ara ile okul bahçesinden çıkmamak kaydıyla hava alma imkanı olacak. İkinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve 12.50’de sona erecek. Tüm okullarda güvenlik görevlilerin yanı sıra polislerde sosyal mesafe başta olmak üzere öğrenci ve ailelerinin güvenliği ve sağlığı için görev aldı. Öte yandan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, "Umarım verdiğiniz emeklerin karşılığını alarak bir üst kademeye devam edersiniz ve kariyer yolculuğunda önemli bir basamağı daha çıkarsınız. Tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alarak hayalini kurdukları liseye yerleşebilmelerini temennisiyle öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.



“Çocukla birlikte bende sınavdaymışım gibi olacağım”

Çocuğunu getiren Hakan Saygı, çok heyecanlı olduklarını ve çocukların 4 yıldan bu yana bu günü beklediklerini belirtti. Saygı, “O kadar heyecanlılar ki çocuklar, unutmasınlar diye dua ediyoruz. Az önce arkadaşlara da söyledim organizasyonu iyi yapmadılar tek sıraya ya da iki sıra yaparak teker teker alsalardı daha sağlıklı olacağını düşünüyordum. İşte sosyal mesafeyi koruyun demekle olmuyor adı üstünde çocuk bunlar dikkat etmediler karma karışık gidiliyor. Gezeceğim oturacağım ve sosyal mesafeyi koruyacağım çocukla birlikte bende sınavdaymışım gibi olacağım” dedi.



Kardeşini sınava getiren Sanem Sarsılmaz, “Bunun için heyecanlıyız hepimiz bu günü bekliyorduk çocuklar bugün için hazırlanıyordu. Umarım herkesin sınavı güzel geçer ve hepsinde doğal olarak büyük bir heyecan var. Hepsi liseye geçecekler heyecanlılar, kapıda beklemeyeceğiz burada beklemek mantıklı değil, zaten sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Sınav arasında gelerek gerekli yiyecekleri verip gideceğiz” ifadeleriyle anlattı.

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