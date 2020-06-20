Eski futbolcu baba: '500'ün üzerinde genci eğittim, bir tek oğluma sahip çıkamadım'

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de uyuşturucu bağımlısı olan ve son olarak evlerinde yangın çıkaran Uğur Kış'ın babası eski futbolcu Zafer Kış (63), oğlunun tedavi edilip, sağlığına kavuşması için yardım istedi. Kirada oturdukları evin yangıda büyük hasar görmesi nedeniyle parklarda yatmak zorunda kalan Kış, "Antrenörlük yaptığım dönemde 500'ün üzerinde genç futbolcu eğittim. Bir tek oğluma sahip çıkamadım. Ben yandım başkaları da yanmasın. Anneler babalar lütfen bu konuda duyarlı olsun" dedi.<br>Göztepe ve Denizlispor'da forma giyen, çok sayıda amatör kulüpte antrenörlük yapan Zafer Kış, oğlu Uğur Kış'ı (27) uyuşturucu batağından kurtarmak için mücadele ediyor. Lisede okurken uyuşturucu kullanmaya başlayan ve zamanla bağımlı hale gelen oğlunu defalarca tedavi ettiren isteyen sonuç alamayan baba, sesini yetkililerin duymasını istiyor.<br>Oğlunun, 8 Haziran günü aldığı uyuşturucunun etkisiyle kiracı olarak yaşadıkları evde yangın çıkardığını ifade eden Zafer Kış, banka borçları nedeniyle de emekli maaşını tam alamıyor. Maddi sıkıntı çeken eski futbolcu, evin yangında kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle parklarda yatıp, kalkıyor.<br>Oğlunun 15 yaşındayken uyuşturucu kullandığını anlatan Kış, "Evde otururken 'uçak geçiyor' deyip korktu, dizime yaslandı. Birkaç gün sonra ise deprem olduğunu söyleyip kaçmamızı istedi. Madde kullanmaya başladığını anlayınca hastaneye götürdük. Tedaviden sonuç elde edemedik. 12 yılda 5 kez AMATEM'de tedavi gördü. Ancak uyuşturucudan kurtulamadı" dedi.<br>Yıllar ilerledikçe oğlunun uyuşturucu bataklığına daha çok battığını dile getiren Kış, "Uyuşturucuyu kullanınca oğlum Uğur gidiyor yerine başka bir kişi geliyor. Başka bir kimliğe bürünüp ne yaptığını bilmeden çevreye zarar veriyor. Üç kez kaldığımız evlerde yangın çıkmasına sebep oldu. Arabalara kiremit atıyor. Evlerin camlarını kırıyor. Neden olduğu maddi hasarları bugüne kadar hep ben karşıladım. Bankalardan kredi çeke çeke maddi olarak çok zor duruma düştüm. Şu an emekli maaşımdan elime 250 lira para geçiyor. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.<br>'BİR TEK OĞLUMA SAHİP ÇIKAMADIM'<br>Oğlunun bağımlı olmasının kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Kış, "Antrenörlük yaptığım dönemde 500'ün üzerinde genç futbolcu eğittim. Hepsini çalıştırdım, bir yerlere gelmelerinde yardımcı oldum. Hepsine sahip çıktım, şu an hepsi işinde, gücünde. Okumaları için de yardımcı oldum. Bir tek oğluma sahip çıkamadım. Bu içimde bir ukde. Şu an yine tedavi görüyor. Çıkınca sorunlar devam ediyor. Oğlumun kimseye zarar vermesini istemiyorum. İyi bir tedavi görüp, topluma yararlı bir insan olmasını istiyorum. Bir türlü çıkış yolu bulamıyorum" dedi.<br> Zafer Kış, "Gidecek yerim olmadığı için parklarda, otogar ya da tren garında yatıyorum. Bazen arkadaşlarım çağırıyor, onlarda kalıyorum. Artık yoruldum. Devletimizin bana sahip çıkmasını istiyorum. Çok dua ediyorum. Ben yandım başkaları da yanmasın. Anneler babalar lütfen bu konuda duyarlı olsun. Allah kimsenin başına vermesin. Allah ailelere böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.<br>Denizli Valiliği'ne başvurduklarını, oğlu için yardım kampanyası da başlattıklarını kaydeden Kış, "Bir baba olarak hayalim iki oğlumla olmaktı. Ancak, 12 yıldır bu mümkün olmadı. Hayalim, oğlumun sağlığına kavuşması ve 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda evlatlarımın arasına girip yürüyüş yapmak. Onlarla özlem gidermek istiyorum. Anne babalar lütfen çocuklarına sahip çıksın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-20 12:34:38<br>

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