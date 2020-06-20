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LGS sınavına gelen velilere belediye çay, su ve meşrubat dağıttı Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: “Öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk”

İHA

Merkezefendi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren yaklaşık 7 bin öğrencinin velilerine çay, su ve meşrubat ikram edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, "Biz de hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk. Dışarıda bekleyen velilerimize çay ve meşrubat ikramlarında bulunduk" dedi.

LGS sınavına gelen velilere belediye çay, su ve meşrubat dağıttı Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: “Öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk”

Merkezefendi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren yaklaşık 7 bin öğrencinin velilerine çay, su ve meşrubat ikram edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, “Biz de hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk. Dışarıda bekleyen velilerimize çay ve meşrubat ikramlarında bulunduk” dedi.
Merkezefendi Belediyesi, sosyal projelerine devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren yaklaşık 7 bin öğrencinin velilerine çay, su ve meşrubat ikram edildi. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçe sınırlarında yer alan 62 okulda ailelere sınav başladıktan sonra ikramlarda bulundu. Bazı okullarda ikram standı kurulurken, bazı okullarda seyyar olarak hizmet verildi. Veliler, yapılan ikramlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

“Öğrencilerin ve ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların eğitim hayatlarına yön verecekleri LGS'ye büyük bir heyecanla girdiklerini söyledi. Başkan Doğan, “Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk. Sınava giren çocuklarını, dışarıda bekleyen velilerimize çay, su ve meşrubat ikramlarında bulunduk. Sınava giren tüm öğrencilerimizin, hedefleri doğrultusunda puanlar alarak istedikleri okulları kazanacaklarına inanıyor ve geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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