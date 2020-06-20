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Babası için üretmişti, diğer hastaların imdadına yetişecek Kadın girişimci babasına şemsiyeden bozma iç çamaşırı yaparak yola çıktı sonrasında başarıya ulaştı

İHA

Denizli'de Alzheimer hastası olan ve sürekli altına kaçıran babası için şemsiyeden bozma iç çamaşırı yapan Belgin Kasapoğlu, bunda başarısız olunca pes etmeyerek sonraki girişimlerinde sıvı geçirmeyen külot yapmayı başardı. Babası vefat ettiği için bu ürünü kullanamayan Belgin Kasapoğlu, babası gibi aynı sorunu yaşayan hastaların imdadına yetişmek istiyor.

Babası için üretmişti, diğer hastaların imdadına yetişecek Kadın girişimci babasına şemsiyeden bozma iç çamaşırı yaparak yola çıktı sonrasında başarıya ulaştı

Denizli’de Alzheimer hastası olan ve sürekli altına kaçıran babası için şemsiyeden bozma iç çamaşırı yapan Belgin Kasapoğlu, bunda başarısız olunca pes etmeyerek sonraki girişimlerinde sıvı geçirmeyen külot yapmayı başardı. Babası vefat ettiği için bu ürünü kullanamayan Belgin Kasapoğlu, babası gibi aynı sorunu yaşayan hastaların imdadına yetişmek istiyor.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Belgin Kasapoğlu isimli kadın 15 yıl önce Alzheimer hastalığına yakalanan ve son 5 yılını yatalak olarak geçiren babası Şevket Yılmaz’ın bakımını üstlendi. Alzheimer olduğu için tuvaletini altına yapan ve bu yüzden büyük sıkıntılar çeken babasını düştüğü durumdan kurtarmak için Kasapoğlu harekete geçti. 86 yaşında vefat eden babası için küçük tuvaletini altına yaptığında elbiselerinin ve yatağının kirlenmemesi için bir şeyler yapmak isteyen Kasapoğlu önce şemsiyeden bozma iç çamaşırı yaptı ancak bunda başarılı olamadı. Sonrasında ise balıkçı kıyafeti kumaşını deneyen ancak bunda da başarılı olamayan Kasapoğlu yılmayarak girişimlerini devam etti. Fakat bu süreç Kasapoğlu’nun babası 86 yaşında vefat etti. Babasının çektiği sıkıntıları unutmayan Kasapoğlu, girişimlerini devam ettirerek sonunda istediği yani su geçirmeyen iç çamaşırını yaptı. Babasının sıkıntılarını gideremeyen Kasapoğlu yaptığı sıvı geçirmez külot ile diğer yatalak hastaların imdadına yetişerek onlara ve bakıcı ailelerine yardımcı olmak istiyor.

“Babamda biz gerçekten çok zorlandık”
Ürettiği sıvı geçirmez külotun paten başvurusunda da bulunan Kasapoğlu, ürünün alez benzeri bir kumaş olduğunu, antibakteriyel ve yırtılmazlık, yıkanabilirlik testlerinden geçen bir ürün olduğunu kaydederek, “Babam Alzheimer hastasıydı. Yatan hastalarda bez üzerine kullanılan hiçbir ürünü ben bulamadım. Ondan kaynaklı ben üretmeye karar verdim. Yatan hastanın konforunu sağlamak, ıslaklığı kıyafetine geçirmemesini amaçlayarak bu ürünü ürettik. Çünkü babamda biz gerçekten çok zorlandık. Babamı yatırıyorduk, bezini bağlıyorduk ama sabah kalktığında her yeri sırılsıklam oluyordu. Bu ürünü Alzheimer hastaları, yatan hastalar, felçli hastalarda bezin üzerine giydirilerek kullanılabilir. Şu an perakende için üretimimiz hazır. Perakende olarak verebiliriz ama talebe dayalı seri üretime de geçeceğiz” dedi.

“Şemsiyeyi bile bozup külot yapmayı düşündüm ama başarısızlıkla sonuçlandı”
Babası hasta olduğu dönemlerde birçok defa araştırma yapmasına rağmen böyle bir ürün bulamadığını ve bu yüzden büyük mağduriyet yaşadığını aktaran Kasapoğlu şunları söyledi:
“Ben bu ürünü bulamamıştım. O yüzden yapmak zorunda kaldım. Benim babam 15 senelik bir Alzheimer hastası. Bu hastalığın son zamanları daha yatağa bağlı geçtiği için son 5 sene falan ben bu zorluğu yaşıyordum. 5 senedir aklımda olan bir şeydi. Bunu yapmak için denemediğim hiçbir şey kalmadı. Şemsiyeyi bile bozup külot yapmayı düşündüm ama başarısızlıkla sonuçlandı. Seri üretime geçmek için bir kadın girişimci olarak yine bir kadın girişimci olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’dan manevi destek bekliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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