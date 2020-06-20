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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Denizlispor: 1- Beşiktaş: 5 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Denizlispor: 1- Beşiktaş: 5 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28. haftasında Denizlispor, evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşma siyahbeyazlı ekibin 51’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Atiba'nın pas hatasında topu kapan Murawski'nin ara pasına hareketlenen Estupinan ceza alanına kadar girip yerden yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Ersin'in bacaklarının arasından ağlarla gönderdi. 11
61. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta havadan gelen topa ön direkte yükselen Gökhan Gönül’ün kafa şutunda top kalecinin yanında ağlara gitti. 12
67. dakikada Burak Yılmaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pasta Kevin N'Koudou, meşin yuvarlağa gelişine çok sert vurdu ve oldukça şık bir gole imza attı. 13
75. dakikada Burak Yılmaz, Mustafa Yumlu'dan kaptığı topu Ljajic'e verdi. Boşnak futbolcu ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 14
78. dakikada Elneny'nin ceza alanına gönderdiği pasta topla buluşan Diaby, kaleci Tolgahan'ın solundan topu köşeye göndererek maçın skorunu ilan etti. 15

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Denizlispor: Tolgahan Acar x, Mustafa Yumlu x (Ben Youssef dk. 89 ?), Oğuz Yılmaz x (Muhammet Özkal dk. 85 ?), Olcay Şahan x (Sedat Şahintürk dk. 46 x), Lopes x, Murawski x, Ismail Aissati x, Mbamba x (Özgür Çek dk. 79 ?), Zakarya x, Sacko x (Estupinan dk. 46 x) Rodallega x
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Asım Aksungur, Alihan Kalkan
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Gökhan Gönül xxx, Roco xxx, Ruiz xxx (Erdoğan Kaya dk. 68 xxx), Rıdvan Yılmaz xxx, Atiba xxx, Elneny xxx, Lens xxx (Diaby dk. 76 xxx), Ljajic xxx (Kartal Kayra Yılmaz dk. 81 xx) N’Koudou xxx (Tyler Boyd dk. 68 xx), Burak Yılmaz xxx (Umut Nayir dk. 81 xx)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Necip Uysal, Caner Erkin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Burak Yılmaz (dk. 10), Gökhan Gönül (dk. 61), N'Koudou(dk. 67), Ljajic (dk. 75), Diaby (dk. 78) (Beşiktaş), Estupinan (dk. 53) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Mbamba, Oğuz Yılmaz (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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