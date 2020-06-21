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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Nur Çebi: Çok daha iyi bir oyun bekliyorduk, istediğimi alamadım

DHA

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5-1 kazandıkları Denizlispor maçının ardından "Elimizdeki takımla çok daha iyi bir oyun bekliyorduk. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu" dedi.  Süper Lig´in 28´inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor´u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için sevinçli olduklarını ancak daha iyi bir oyun beklediklerini belirten Çebi, "Elimizdeki takımla çok daha iyi bir oyun...

Ahmet Nur Çebi: Çok daha iyi bir oyun bekliyorduk, istediğimi alamadım

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5-1 kazandıkları Denizlispor maçının ardından "Elimizdeki takımla çok daha iyi bir oyun bekliyorduk. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu" dedi. <br>Süper Lig´in 28´inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor´u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için sevinçli olduklarını ancak daha iyi bir oyun beklediklerini belirten Çebi, "Elimizdeki takımla çok daha iyi bir oyun bekliyorduk. Çok gollü ve bizi rahatlatan bir maç oynadığımız doğru. Temenni ederdim ki oyun düzeyi yüksek bir maç olsun. Çünkü Beşiktaş´ın her zaman için bunu becerebilecek bir takımı olacaktır. Biz gelecek sezon da çok değişik bir kadro yapmayı düşünüyoruz. Altyapıdan, 'scout'larımızın bulduğu gençlerden ve yabancılardan oluşan bir kadro düşünüyoruz. Bu kadronun da seneye şampiyonluğa oynayacağını söylemek istiyorum. Bağış kampanyamız var. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Kampanyadan ümitliyim. İyi gidiyor. İşin sonucu önemli, iyi giderken birden frene basarsak istediğimizi alamayabiliriz" ifadelerini kullandı.<br>"ÇOK DAHA RAHAT BİR MAÇ OYNAMAMIZ GEREKİYORDU"<br>Farklı bir galibiyete rağmen daha rahat bir oyun sergilemeleri gerektiğini ifade eden Çebi, "Belki seyirci, taraftar yok. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu. Gol atmanız önemli değil. Mühim olan sahada taktik ve teknik olarak daha futbolcularınızın güçlü olduğu ve atak yaptığı bir düzen olsa iyi olurdu. 3 golden sonrasında Denizlispor´un demoralize olması sonucu bir üstünlüğümüz oldu" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Ahmet Nur Çebi´nin konuşması  DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-20 23:36:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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