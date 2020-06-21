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1700 hanenin elektrik ihtiyacı güneş tarlalarından gelecek Güneş Enerji Santrali'nin 3’üncü aşaması tamamlandı Büyükşehir'in güneş tarlaları 2MW güce ulaştı Akköy GES ile yılda 4 milyon kwh enerji

İHA

1700 hanenin elektrik ihtiyacı güneş tarlalarından gelecek Güneş Enerji Santrali'nin 3’üncü aşaması tamamlandı Büyükşehir'in güneş tarlaları 2MW güce ulaştı Akköy GES ile yılda 4 milyon kwh enerji

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Akköy Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 3. aşamasını tamamladı. Güneş tarlalarının 2 megawatt (MW) güce ulaştığını belirten Başkan Osman Zolan, yıllık 4 milyon kwh değerinde elektrik enerjisi üretileceğini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kurdukları Akköy Güneş Enerji Santrali'nde (GES) incelemelerde bulundu. DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Akköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında hayata geçirdiği Akköy GES 1 ve Akköy GES 2'nin ardından santralin 3. etabı olan Akköy GES 3'ün de faaliyete geçtiğini müjdeleyen Başkan Zolan, toplam 39 bin metrekare alanda kurulan projede 8 bin 480 güneş panelinin yer aldığını ve burada yıllık 4 milyon kwh elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı. Başkan Zolan, yenilenebilir enerji konusunda gayretlerinin devam ettiğini belirtti. Akköy Güneş Enerji Santrali'nde toplam 2 megawattlık güce eriştiklerini söyleyen Başkan Zolan, “Önceliğimiz kendi enerjimizi karşılamak. Burada yılda 4 milyon KW üretim yapılacak. Yaklaşık bin 700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. İlk etapta başladığımız yatırım bedelini, yaptığımız üretimlerle amorti etme anlamında belli bir noktaya geldik” dedi.

Çöpten ve çamurdan da elektrik enerjisi üretiliyor
Yenilenebilir veya yeşil enerji adı verilen güneş enerji santralinin çevre hassasiyetini gösteren bir proje olduğuna işaret eden Başkan Zolan, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki çöplerden elde edilen metan gazından ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisindeki çamurdan elde edilen biyogazdan da elektrik enerjisi ürettiklerini anlattı. Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmeye devam edeceklerini belirtti.

“Türkiye’deki tüm belediyelerimize destek konusunda çalışıyoruz”
Türkiye'de 9 büyükşehir, 14 il, 89 ilçe ve 5 belde olmak üzere toplam 117 belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Başkan Zolan, Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı ile birlikte sadece Denizli’de değil, ülke çapında da yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla pek çok belediye ve kuruma örnek olduğunun altını çizen Başkan Zolan, “Yenilenebilir enerjiler anlamında sadece kendimizi değil, Türkiye’deki tüm belediyelerimize yönelik yatırımlar, teşvikler, eğitimler ve destekler konusunda çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımızın öncülüğünde yerli ve yenilenebilir enerji anlamında ülkemizin aldığı mesafeye imrenilerek bakılıyor. Enerjimizin yüzde 100’ünü karşılamak bizlere nasip olur inşallah. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek veren, katkı sağlayan herkese ve her kuruma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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