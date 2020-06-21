Denizlispor şokta

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a tek golle mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, evinde 5-1 kaybettiği Beşiktaş maçıyla büyük üzüntü yaşadı. Seyircisiz oynanan maçta evinde en farklı mağlubiyetlerden birini alan yeşil-siyahlılar oynadığı futbolla da camiasını üzdü. Üst üste ikinci yenilgisini alan Ege ekibi, alt sıralara yaklaştı. Teknik direktör Bülent Uygun da karşılaşmayı kazanmayı hak etmediklerini dile getirdi. Maçta beraberliği yakaladıklarını hatta öne geçmek için fırsat dahi bulduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Maçta eksiklerimiz de bir hayli fazlaydı. Aramızdan ayrılanlar, sakatlar ve cezalılar planlarımızı bozdu. Biz çok karakterli bir takımız ama biraz duygusalız. Sivasspor ve Beşiktaş yenilgileri için üzgünüm. Ancak bunları telafi edecek gücümüz ve potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.<br>Yukatel Denizlispor gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-21 12:51:12<br>

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