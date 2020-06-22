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<br>Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA) DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, şarampole devrilen saman balyası yüklü TIR'ın şoförü Halil Korak, yaralandı. Kasadaki 760 saman balyası ise yol kenarına saçıldı.<br>Kaza, saat 08.30 sıralarında, DenizliÇameli yolunun Kırkbudak mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan yüklediği, 18 ton ağırlığındaki 760 saman balyası Çameli'nin kırsal Kalınkoz Mahallesi'ndeki Yıldıray Sert'e ait çiftliğe götüren Halil Korak yönetimindeki 63 ZC 48 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, şarampoye devrildi. Kazada TIR'ın kasasındaki saman balyaları, yol kenarına saçılırken, şoför Korak da yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Korak, ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil Korak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Devrilen TIR, vinçle kaldırılırken, polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR <br>2020-06-22 11:21:42<br>

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