Büyükşehirden online sınav kaygısı semineri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hayata geçirdiği Eğitim İçin El Ele Projesi kapsamında sınav kaygısı semineri gerçekleştirildi. Seminer Kovid19 tedbirleri kapsamında online olarak yapıldı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Eğitim için El Ele Projesi kapsamında bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik sınav kaygısı semineri düzenlendi. Seminer, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında online olarak yapıldı. Kent Konseyi'nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen seminer rehberlik eğitmeni İnci Nur Çetin tarafından verildi. Öğrencilerin sınava girerken stres ve kaygılardan uzak durmasının yollarını anlatan Çetin, "Kaygı yaşamımızın doğal bir parçası ancak kaygı çözümsüz bir konu değil. Önemli olan kaygının öğrenmemizi engellemesine izin vermemek. Sınav sürecinde öğrenci, performansını ortaya koyamadığında bildiklerini hatırlayamıyor. Korku ile kaygı farklı şeyler. Bu ikisini ayırmak gerekiyor. Sınav esnasında olumsuz düşüncelerden uzak durmak gerekiyor. Kaygı ile başa çıkabilmenin en önemli adımı başarılı olacağını düşünerek kendini motive etmektir" dedi.



Eğitimler de online

Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitimlere ara vererek dersleri mart ayından itibaren online yaptıklarını ifade eden Eğitim için El Ele proje Koordinatörü Gülseren Akın, “Bu yıl eğitimlerimizi telekonferans sistemi üzerinden gerçekleştirdik. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz ile konu tekrarları ve test çözümleri yaparak zamanı daha iyi değerlendirdik. Üniversite sınavına sayılı günler kala sınava girecek olan arkadaşlarımızı hazırlamak, stres ve kaygılarından kurtulmalarını sağlamak amacıyla birçok konuda bilgiler verildi. Öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.