Bıçaklı kavgada yaralandı, hastanede öldü

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<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanıp, hastaneye kaldırılan Yusuf Aras (25) yaşamını yitirdi.<br>Olay, saat 05.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Aras ile T.Y. (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. T.Y. kavga sırasında yanındaki bıçakla Aras'ı karnından ve göğsünden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aras, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından suç aleti bıçakla olay yerinde yakalanan T.Y. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-22 13:02:18<br>

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