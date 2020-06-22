Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 kişi yakalandı

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Denizli'de sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonlar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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