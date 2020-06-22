Denizli’de DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Denizli'de polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.

DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye’ye giriş yapan ardından Denizli’ye geldiği tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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