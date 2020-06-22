Kumar oynatılan 2 iş yerine operasyon: 8 kişiye 25 bin 200 TL ceza

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Denizli’de, Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kumar oynandığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlediği operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri 2 iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Takibe alınan iş yerlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynama suçundan hakkında işlem yapılan 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

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