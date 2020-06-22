Denizli'de uyuşturucuya 10 tutuklama

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 18 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 55 gram eroin, 153 ecstasy uyuşturucu hap, 28 gram uyuşturucu madde metamfetamin, uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 18 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-06-22 18:19:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.