Denizli’de El Kaide operasyonu: 1 tutuklama

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´de terör örgütü El Kaide´ye yönelik yapılan operasyonda yakalanan ve yurt dışından ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirtilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide terör örgütü üyesi bir kişinin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, El Kaide içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra Türkiye´ye kaçak yollardan giriş yaptığı daha sonra ise Denizli´ye geldiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-06-22 18:30:54<br>

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